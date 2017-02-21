6 مدنيين ضحايا غاراتٍ روسيةٍ استهدفت معرة مصرين بريف إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

قضى ستة مدنيين في حصيلة أولية، وأصيب عشرات آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء (21 شباط/فبراير)، جراء غارات جوية روسية استهدفت مدينة معرة مصرين في ريف إدلب.

وقال “عبد الرزاق الصبيح”، مراسل “كلنا شركاء”، إن الطيران الحربي الروسي استهدف بالصواريخ الفراغية منازل المدنيين وسط مدينة معرة مصرين، أدت إلى مقتل ستة مدنيين، بينهم نساء، وإصابة نحو 23 آخرين بجروح، عدد منهم بحالة حرجة، ما ينذر بزيادة عدد الضحايا.

والضحايا الذين تم توثيقهم هم: (صالح قصاب، عبيدة غفير، ريما حاج حميدي، زوجة عبد الحي خليل، محمد حكمت معرق).

واستهدف الطيران الحربي أيضاً معظم مدن وبلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، منها الهبيط وبعربو والقصابية، وأكدت مديرية الدفاع المدني في محافظة إدلب الحرة عدم سقوط ضحايا.

وأصيب 3 أطفال أثناء رعي الأغنام نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الطيران الحربي في قصف سابق في منطقة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.

وفي سياق آخر، أكد ناشطون مقتل “علام صلاح الخميس” من قرية عين الباردة، برصاص حرس الحدود التركي، بالقرب من قرية عين البيضا بريف جسر الشغور الغربي.