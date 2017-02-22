(الأسايش) تُجبر قيادياً في (الديمقراطي الكردستاني) على إخلاء منزله في الرميلان

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أجبرت قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، الثلاثاء، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا “حسين سليمان”، على إخلاء منزله في السكن العمالي في مديرية حقول الحسكة (الرميلان).

ونقل موقع “يكيتي ميديا” عما قال إنه مصدر خاص، قوله إن الأسايش طلبت من عضو اللجنة المركزية في (PDK-S) “حسين سليمان” إخلاء مسكنه العمالي منذ يوم الأربعاء الماضي، وأمهلته ليوم السبت، فيما تمت عملية الإخلاء اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر بأن إدارة الرميلان قطعت عن “سليمان” التموين اليومي المخصص للعمال منذ 20 يوماً بعد مطالبة الأسايش للإدارة بقطعه.

وأكد المصدر ذاته أن القيادي “سليمان” قدم استقالته من العمل في مديرية حقول الحسكة “الرميلان”، بعد الطلب منه إخلاء المسكن العمالي، ووافقت إدارة الرميلان على طلبه.

وكتب القيادي “حسين سليمان” على حسابه الشخصي في “فيسبوك”: “اليوم أثناء إخراجي من مساكن العمال من قبل ما يسمى بأسايش (ب ي د) كوني منتمي إلى حزب غير مرخص ألا وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني _سوريا، ولي الفخر أن أكون ضمن صفوف هذا الحزب الذي يتبنى نهج البارزاني الخالد، ولن يثنيني أي شيء عن الاستمرار ضمن صفوفه، عاش نضال الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا عاش نهج البارزاني الخالد”.

ويشار إلى أن القيادي “سليمان” كان قد اعتقل يوم الخميس 9-2-2017 أثناء عودته إلى منزله في قرية ذخيرة على الطريق العام بين القامشلي والمالكية، وأفرج عنه بتاريخ 13-2-2017.

وكانت الأسايش أخلت سابقاً منزل “فرحان مرعي” عضو اللجنة المركزية لحزب “يكيتي” في الرميلان يوم الاثنين 22-8-2016، بعد اعتقاله لعدة أيام، بعد قرار فصله من الرميلان من قبل سلطات النظام، في شهر أيلول 2016.