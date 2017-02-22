(صحة إدلب) تُتلف مستحضراً دوائياً مجرثماً

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت مديرية صحة إدلب، الثلاثاء (21 شباط/فبراير)، إتلاف مستحضر دوائي بعد ان استلمته، بالتعاون مع إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في ريف إدلب الشمالي، بسبب وجود تلوث جرثومي في المستحضر.

وقال الدكتور “مصطفى السيد دغيم”، رئيس وحدة الرقابة الصيدلانية، في تسجيل مصور نشرته مديرية صحة إدلب الحرة على حسابها في “فيسبوك”، إنه قد “تم بالتعاون مع إدارة معبر باب الهوى، استلام المستحضر الدوائي (دازول) شراب”.

وأردف بأنه “عند تحليل المستحضر لدى دائرة الرقابة الدوائية، تبين أنه مخالف للمواصفات الدستورية العالمية، حيث يوجد تلوث جرثومي في هذا المستحضر، وبناءً على ذلك تقرر إتلاف هذا المستحضر”.

وكانت دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب، أصدرت الشهر الفائت، تعميماً يقضي “بمنع التداول والسحب الفوري والإتلاف للمستحضر الدوائي ML_HYDROCHLORIDE ” وعدم التعامل به في جميع منافذ تداول الدواء، واعتبرت دائرة الرقابة في تعميمها أن المستحضر المذكور مجهولاً بالنسبة لديها وغير مرخص وذلك اعتماداً على الفحوصات الصيدلانية التي بينت أن المستحضر غير مطابق للمواصفات الدستورية بسبب عدم التصريح عن اسم المادة الفعالة وبلد التصنيع والشركة المصنعة بالإضافة لعدم إرفاقه بنشرة داخلية.

وقررت الرقابة بناء على ذلك: “منع التداول والسحب الفوري والاتلاف للمستحضر المذكور وعدم التعامل به في جميع منافذ الدواء تحت طائلة الصحية والمسائلة القانونية، بالإضافة لإتلاف الأصناف المسحوبة بإشراف مديرية الصحة إدلب، وإحالة الموضوع للجهات التنفيذية في المناطق للمتابعة”.