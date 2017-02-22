زهير سالم: حول جنيف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة…

زهير سالم: مركز الشرق العربي

المعارضة : نحن غير واثقين من جنيف ، ونعلم أنها غير مجدية ، وسنذهب ؛ لنثبت للعالم أننا صادقون وأن النظام كاذب ، وأننا جادون وأن النظام عابث ، وأننا نبحث عن حل سياسي وأن للنظام رافض !!

وفي كل مرة يذهبون ، ويثبتون ، ويؤكدون لكل العالم الحقائق التي لا تحتاج إلى تأكيد . يذهبون ويعودون وينتظرون من جنيف أن تقول عنهم ما يشتهون ،فلا تخيبهم وتقول …

ثم يجدون أن هؤلاء الذين ذهبوا ليقنعوهم قد أقنعهم الكاذب العابث أكثر !! وبحسبة بسيطة بين سقف جنيف واحد وجنيف أربعة سنجد أن سقف جنيف خمسة أو سبعة قد عاد أرضا ، وأنه قد آن للعقلاء أن يدركوا فيكفوا عن الغدو والرواح في مخاضات الدماء ، دماء السوريين رجالهم ونسائهم وأطفالهم …

سلام لأهل الصدق وألف سلام لأهل الجد …

سلام ثم سلام على أرواح الشهداء