غاراتٌ إسرائيلية على مواقع النظام و(حزب الله) في القلمون

وليد الأشقر: كلنا شركاء

شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية فجر اليوم الأربعاء، على مواقع لقوات النظام و(حزب الله) اللبناني بالقرب من مدينة القطيفة في منطقة القلمون بريف دمشق.

وذكر موقع “تلفزيون الجديد” اللبناني والمقرب من “حزب الله” أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق عند الثالثة فجراً اليوم وبكثافة فوق مدينة بعلبك وضواحيها على علو منخفض، مؤكداً أن المعلومات تشير إلى استهداف جبال القطيفة السورية من الأجواء اللبنانية.

بدوره ذكر موقع “النشرة” اللبناني أن قافلة تقل أسلحة كانت هدف الهجوم الإسرائيلي، في حين قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه لن يعلق على “تقارير إعلامية أجنبية”.

وأكد ناشطون سوريون أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية تتبع الفرقة الثالثة في قوات النظام ومواقع تخضع لسيطرة الحزب اللبناني.

ولم تصدر حكومة النظام أي بيانٍ بهذا الخصوص حتى ساعة إعداد هذا الخبر.