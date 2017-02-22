جنبلاط: زيارة (ماري لوبان) إهانة للشعبين اللبناني والسوري

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اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، أن تصريحات المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان الممثلة لليمين المتطرف، خلال زيارتها لبنان، تمثل “إهانة للشعبين اللبناني والسوري”.

وفي تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، قال جنبلاط: إن “لوبان (رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية) أهانت الشعبين اللبناني والسوري من خلال تصريحاتها. لأنه لا يمكن الانتظار من الشعب اللبناني أن ينسى جرائم النظام السوري”، بحسب تصريحات النائب اللبناني التي نقلتها وكالة الأناضول.

وأضاف أيضاً: “لا يمكنكم اقتراح إعادة اللاجئين السوريين (إلى سوريا) بشكل جماعي. ولا أعلم كيف ستتراجع (لوبان) عن هذا، غير أنني أمل أن يكون لفرنسا خيارا أفضل (للرئاسة) من اليمين الفاشي”.

وقال جنبلاط إن “هولاند زعيم في أوروبا وربما في العالم، يقف إلى جانب الشعب السوري ويتضامن معه، حتى اللحظة الأخيرة”.

وكانت لوبان بدأت مساء الأحد، زيارة لبيروت استمرت يومين، والتقت كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة، سعد الحريري، الذي أكد لها أن “الخلط بين الإسلام والإرهاب خطأ طائش”.

ودعت لوبان، من بيروت إلى مكافحة ما أسمته بـ”التطرف الإسلامي”، وجددت دعمها لبقاء رئيس النظام في سوريا، بشار الأسد، في منصبه، رغم الثورة التي يواجهها منذ مارس/ آذار 2011.

واعتبرت الصحافة الفرنسية أن كل ما يمثله الرئيس اللبناني عون وكل ما يحيط به، يروق لمارين لوبين. فالرئيس اللبناني مسيحي، معادٍ لداعش وللإسلام السني المتطرف وموال لنظام دمشق. وهي بهذا، تعطي إشارات عما ستكونه سياستها الخارجية.

ونظم العشرات من اللبنانيين وقفة احتجاجية في بيروت، أمس الثلاثاء، رفضا لزيارة لوبان، مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية، التي تجرى جولتها الأولى يوم 23 أبريل/ نيسان المقبل، والثانية في 7 مايو/ أيار من العام نفسه.