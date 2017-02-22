طرطوس تنعى العقيد (سلامة محمد) قائد (كتائب البعث)

حذيفة العبد: كلنا شركاء

نعت ميليشيا (كتائب البعث) في طرطوس صباح اليوم الأربعاء، قائدها في طرطوس العقيد سلامة محمد، الذي يتسلم أيضاً مهام نائب قائد (لواء البعث) في سوريا.

وأصدرت الميليشيا بياناً ينعى القائد الأبرز لها في الساحل السوري، مشيرةً إلى أنه لقي مصرعه في حماة، ولم تشر في الوقت نفسه إلى الطريقة التي لقي مصرعه فيها، مكتفيةً بالقول إنه قُتل “أثناء قيامه بواجبه الوطني المقدس في ريف حماة”.

وكانت مصادر موالية للنظام في طرطوس أكدت أن العقيد “محمد” توفي إثر نوبةٍ قلبيةٍ خلال الليلة الماضية في مكان إقامته في حماة، قبل أن تتراجع شبكة “مدينة طرطوس” الموالية عن روايتها قبل ساعتين، وتعدّل الخبر إلى “استشهاد قائد كتائب البعث بطرطوس سيادة العميد محمد سلامة في محافظة حماة على الخطوط القتالية”.

ورتبة “العميد” منحها موالو النظام للعقيد “محمد” بعد مصرعه، حيث بات متعارفاً بين صفوف الموالين منح الضابط الذي يقتل رتبة شرفية إضافية.