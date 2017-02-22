إطلاق نارٍ قرب اجتماعٍ للحكومة السورية المؤقتة شمال حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين أطراف محسوبة على كلٍّ من الجيش الحر وكتائب الثوار، اليوم الأربعاء، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تزامناً مع عقد الحكومة المؤقتة اجتماعاً حضره رئيسها “جواد أبو حطب” وعدد من وزرائه، وكانت الاشتباكات أمام مقر الاجتماع.

وقال الناشط “حميد بعاج” لمراسل “كلنا شركاء” إن اشتباكاً بين أطرافٍ لم يسمّها حصل أمام مبنى الحكومة المؤقتة، مضيفاً “لا أعرف إن كان المستهدف هو الحكومة أم هناك أمر آخر”.

وأشار “بعاج” إلى أن الاشتباكات هدأت بعد نحو ساعة من اندلاعها دون أن تسفر عن سقوط ضحايا، مشيراً إلى أنها كانت وسط المدينة بالقرب من مبنى المجلس المحلي الذي تجتمع فيه الحكومة المؤقتة عادة، حيث ما يزال مركز الحكومة المؤقتة قيد التجهيز.

ومن جانبه، قال شادي خليل، عضو المجلس المحلي في اعزاز، “نحن كنا داخل المجلس مع أعضاء الحكومة المؤقتة، وسمعنا أصوات إطلاق نار في الخارج، ما أجبرنا على المكوث قرابة نصف ساعة او أكثر في الداخل، حتى هدأ إطلاق النار.

وأضاف “خليل” لـ “كلنا شركاء” أن “المقرات التي كان إطلاق النار في محيطها هي المجلس المحلي ومركز الحكومة المؤقتة” مؤكداً أنه يجهل الطرف المستهدف من إطلاق النار.

في المقابل، أكد مركز المدينة الإعلامي أن الاشتباكات كانت بين عناصر من تحمع “عاصفة الشمال” وآخرين من حركة أحرار الشام، دون أن يورد تفاصيل عن مجرياتها.