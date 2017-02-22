مراسلٌ تلفزيونيٌّ يقضي بغارةٍ جويةٍ في ريف حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعت قناة “الجسر” الفضائية اليوم الأربعاء، مراسلها في إدلب “محمد يزيد” جراء غارة جوية استهدف مكان وجود فريقٍ إعلامي في ريف حماة الغربي، تسببت بمقتله على الفور، وإصابة ثلاثة ناشطين إعلاميين آخرين بجروح متفاوتة.

وقال مراسل “كلنا شركاء”، إن طيران النظام الحربي شنّ عشرات الغارات الجوية على ريف حماة الشمالي الغربي، واستهدفت إحداها الفريق الإعلامي، وأخرى استهدفت فريقاً طبياً متسببةً بمقتل أربعة مسعفين في قرية الجابرية.

وأوضح المراسل “عبد الرزاق الصبيح” أن من بين بين الإعلاميين المصابين أيضاً مراسل قناة الجسر “تيم اليوسف”، وسيف العبد الله مراسل قناة أورينت ومحمد هويش مراسل وكالة سمارت، وإياد أبو الجود مراسل وكالة عاصي برس.

وكان الإعلامي محمد يزيد “أبو اليزيد تفتناز”، الذي قضى اليوم مديراً للمكتب الإعلامي العسكري في حركة أحرار الشام الإسلامية، وقدّم استقالته قبل أيام فقط، بحسب ناشطين مقربين منه.

وشهدت المنطقة اليوم عشرات الغارات الجوية لطيران النظام الحربي، طالت بشكل خاص كلاً من قرى تل هواش والجابرية والتوبة في ريف حماة الغربي.