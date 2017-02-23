محاكمة سوري بالنمسا للاشتباه في أنه قتل 20 من جنود النظام

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قال متحدث باسم محكمة إن طالب لجوء سوريا يحاكم في النمسا يوم الأربعاء لاتهامه بقتل 20 من جنود الحكومة السورية قرب مدينة حمص.

وسجنت النمسا عدة أشخاص “لانتمائهم لجماعة إرهابية” وهو اتهام عادة ما يوجه لمقاتلين أجانب أو محليين يحاربون في سوريا في صف تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن المتحدث باسم المحكمة قال إن المشتبه به البالغ من العمر 27 عاما في قضية إنسبروك ليس متهما بأنه عضو في أي جماعة متشددة محظورة. وهذه أول قضية في النمسا تتضمن الاشتباه في قتل جنود مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد.