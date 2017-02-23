سوريون يؤسسون غرفة الخيّاطين في (عنتاب) التركية

كلنا شركاء: فريدة بلين إنال- الأناضول

بعد فرارهم من آلة القتل والفتك التي تعصف ببلادهم، قام 120 خيّاطاً سورياً بتأسيس غرفة الخياطين في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، بهدف زيادة التعاون والتنسيق فيما بينهم.

ولدى تصريحات أدلى بها لمراسل الأناضول، أشار حسن خليل رئيس الغرفة، إلى وجود عدد كبير من الخيّاطين السوريين في غازي عنتاب، وأنّ الغاية من تأسيس الغرفة، هي السعي لإيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها.

وأوضح خليل أنّ فكرة تأسيس الغرفة بدأت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي من خلالها استطاعوا جمع طالبي العمل في هذا المجال مع أرباب المهنة.

وأضاف خليل أنّ هذه الوسيلة آتت بنتائج إيجابية وتمكّن من خلالها العديد من الأشخاص إيجاد فرص عمل، ومن ثمّ تمّ إقرار تأسيس غرفة الخياطين ليكتسب المشروع صفة رسمية.

وتابع خليل قائلاً: “رغم حداثة الغرفة فإنها تضم 120 خياطاً، ونقوم عبر الغرفة بالتواصل والتعاون مع الخيّاطين الأتراك، وبدأنا بتوفير عمّال سوريين لهم، والهدف الأسمى لمشروعنا هذا، هو توفير فرص عمل لأولئك الأطفال الذين يتسولون في الشوارع، وتعليمهم مهنة الخياطة”.