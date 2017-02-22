تركيا.. شروط الحصول على ختم الدخول للجوازات السورية

كلنا شركاء: مهدي الناصر- روزنة

أي سوري يرغب بالحصول على ختم الدخول والخروج عبر معبر باب الهوى، يمكنه الحصول عليه بموجب طلب رسمي يقدم إلى والي المعبر.

وقال المحامي حسام سرحان من تجمع المحامين الأحرار لروزنة، نقلاً عن والي معبر باب الهوى إن آلية طلب الختم باتت في متناول أي سوري يرغب بوضعها على جوازه.

وأوضح المحامي سرحان عن آلية الحصول على ختم الدخول بغرض الإقامة السياحية، أنه “قبل طلب ختم الدخول والخروج من والي معبر باب الهوى، على السوري التقدم بأوراقه لطلب الإقامة السياحية واستلامه إشعاراً بهذا الأمر”.

وتابع سرحان، أن “صاحب الطلب وبعد استلامه الإشعار يتقدم بطلب إلى والي معبر باب الهوى للحصول على الختم، وأن يكون مضطراً لمغادرة تركيا”.

وختم سرحان حديثه قائلاً: إن “الطلب يتم الرد عليه بعد عدة أيام من دراسته من قبل الجهات المعنية”.