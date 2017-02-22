(درع الفرات) تتوغل وسط مدينة الباب وتسيطر على 9 نقاطٍ جديدة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار اليوم الأربعاء (22 شباط/فبراير) سيطرتها على تسع مواقع لتنظيم “داعش” في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد معارك عنيفة بين الطرفين، قُتل خلالها 14 عنصراً من الأخير، وسلم آخرون أنفسهم للفصائل المشاركة في عملية (درع الفرات).

ويواصل الثوار في غرفة عمليات (درع الفرات) توغلهم في أحياء مدينة الباب، حيث أعلنت غرفة عمليات (حوار كلس)، في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات الجيش السوري الحر سيطرت على كل من سكن الضباط، والمحكمة الشرعية، ومبنى الأوقاف، والمركز الثقافي، ودواري (الشارع الجديد والسنتر)، ومباني (الأمن العسكري، أمن الدولة، والبريد)، وسط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وأشارت إلى مقتل 14 عنصراً للتنظيم خلال اشتباكات اليوم في مدينة الباب، وأكد ناشطون تسليم سبعة عناصر من تنظيم “داعش” أنفسهم دون قتال، للجيش الحر داخل مدينة الباب اليوم.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن رئاسة الأركان العامة التركية أصدرت بياناً اليوم أكدت فيه أن سلاح المدفعية ووسائط نارية أخرى تابعة لقيادة القوات البرية استهدف 89 هدفاً للتنظيم في الباب، بينها مخابئ ومواقع دفاعية ومقرات وأسلحة وعربات.

وأشار البيان إلى أن طائرات تركية أغارت على 21 هدفاً للتنظيم في الباب، ما أسفر عن تدمير مستودعين ذخيرة وعربة مسلحة و18 مبنى كان الإرهابيون يستخدمونها كمخابئ، ومقتل 14 عنصراً للتنظيم.