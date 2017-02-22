تركيا تعتزم تجنيس 80 ألف مواطن سوري عقب التصويت على الدستور

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قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك، إن هناك قرابة 20 ألف عائلة سورية بواقع 80 ألف شخص مناسبين لشروط المواطنة التي تم تخصيصها من قبل حكومة بلاده.

وذكر كاينك في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أنه تم تأجيل موضوع تجنيس السوريين عقب عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في 16 من نيسان/ أبريل القادم، وذلك لتجنب الجدل حول نية الحكومة تجنيسهم بحجة دعم عملية التصويت على الدستور.

وأضاف نائب يلدرم، أن الفحوصات الأمنية لجزء كبير من المرشحين لنيل الجنسية التركية ما زالت مستمرة.

ولفت إلى أن كلًا من حاملي إذن العمل، والمؤهلات العملية، بالإضافة إلى أصحاب المهن سيستفيدون من فرصة الجنسية التركية، مبينًا أن هناك أكثر من 10 آلاف عامل سوري في تركيا.