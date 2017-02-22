(غضب الفرات) تسيطر على 5 قرى شمال شرق الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية اليوم الأربعاء (22 شباط/فبراير)، سيطرتها على خمس قرىً جديدةً في ريف الرقة الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عملية (غضب الفرات) التي تهدف إلى السيطرة على مدينة الرقة.

وأفادت ميليشيات سوريا الديمقراطية، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مقاتليها انطلقوا من محور قرية المكمن في ريف الرقة الشمالي الشرقي، وسيطروا اليوم على قرى (جروان، وقيوتار، وأبو الواحي)، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأضافت بأن مقاتليها الذين يتقدمون من محور قرية بير هبا لليوم الـ 17، سيطروا على قريتي (حميدي، وقارح)، بعد اشتبكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وأكدت (سوريا الديمقراطية) مقتل عنصرين من تنظيم “داعش” خلال مواجهات اليوم، ومصادرة بعض المعدات العسكرية والأسلحة للتنظيم في القرى التي سيطرت عليها، مشيرة إلى استمرار قواتها بتمشيط القرى التي سيطرت عليها مؤخراً وتنظيفها من الألغام ومخلفات الحرب.

ونعت ميليشيات سوريا الديمقراطية اليوم، القيادي في مجلس دير الزور العسكري “خالد عواد” (الانصاري)، والذي قتل خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في قرية فرار، في 20 شباط الجاري.

ومن جهتها، أفادت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش” اليوم، بأن التنظيم استهدف ميليشيات (سوريا الديمقراطية) بعربتين مفخختين في قرية سويدية كبيرة شمال مدينة الطبقة بريف الرقة الشمالي، دون أن تذكر النتائج.