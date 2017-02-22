مصرع العقيد (عهد محمد) في درعا البلد

ميسرة الزعبي: كلنا شركاء

نعت وسائل إعلام موالية اليوم الأربعاء (22 شباط/فبراير)، العقيد “عهد عابد محمد”، والذي لقي مصرعه خلال المواجهات مع كتائب الثوار في درعا البلد.

وأفادت صفحة “طرطوس 24” الموالية، بأن العقيد “محمد”، ينحدر من قرية جنينة رسلان في ريف الدريكيش، وقد لقي مصرعه اليوم في درعا البلد.

وكانت كتائب الثوار بدأت مرحلة جديدة من معركة (الموت ولا المذلة) في درعا البلد صباح يوم الإثنين (20 شباط/فبراير)، واستهدفت مواقع لقوات النظام في حي المنشية بعربة مفخخة مسيرة عن بعد، دون أن تحرز تقدماً في المنطقة، بعد أن استغل جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش)، انشغال الثوار بمعارك درعا البلد، وشنّ هجوماً مباغتاً على مواقع الثوار غرب درعا، وسيطر على عدة قرى بريف درعا الغربي، وقتل العشرات من الثوار والمدنيين.

وكانت غرفة عمليات البنيان المرصوص أعلنت يوم السبت الماضي 18 شباط/فبراير، انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من معركة (الموت ولا المذلة) في حي المنشية بدرعا البلد، عقب سيطرتها على كل من (حاجز أبو نجيب، كتلة أبنية النجّار، النقطة الطبية، حاجز مخبز الرحمن، خط الدفاع الأول الممثّل بأكثر من 10 أبنية)، وقتل وجرح 100 عنصر من قوات النظام والميليشيات على الأقل، بينهم قيادي إيراني و11 ضابطاً في صفوف قوات النظام على الأقل، بينهم عقيد وعميد.