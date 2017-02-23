وفاة قياديٍ في حزب (يكيتي) إثر حادث سيرٍ في ريف الحسكة

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قضى “صبغت محي الدين جلال”، القيادي في منظمة المالكية لحزب “يكيتي” الكردي، مساء أمس الأربعاء 22 شباط/فبراير، إثر تعرضه لحادث سير على الطريق الواصل بين مدينة القامشلي والمالكية.

وأفاد موقع “يكيتي ميديا” بان الحادث نجِم عن اصطدام سيارة مسرعة بالدراجة النارية التي كان يستقلها القيادي في (يكيتي) “صبغت جلال”، وهو في طريقه إلى منزله في قرية “تقل بقل”.

وأشار المصدر نقلاً عن شهود عيان أن الحادث وقع في طلعة “جلو” الواقعة مقابل قرية سفح، حيث كان القيادي “جلال” عائداً من محله إلى منزله في قرية “تقل بقل”، وأوضح الشهود العيان أن السيارة التي صدمت “جلال” لاذت بالفرار، ولم تحاول إسعافه.

ويذكر أن “صبغت محي الدين جلال” من مواليد قرية “تقل بقل” 1980، متزوج، وهو أب لطفلين، كان قد اعتقل من قبل قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) في 9-1-2017 وأفرج عنه في 28-1-2017.