18 مدنياً ضحايا استهداف (داعش) لمدينة دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

ارتكب تنظيم “داعش” يوم الأربعاء (22 شباط/فبراير) مجزرة في أحياء مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام، جراء استهدافها بقذائف الهاون، راح ضحيتها أكثر 18 مدنيا.

وأفادت صفحة “فرات بوست” على “فيسبوك”، بأن أكثر من 18 مدنياً لقوا حتفهم في حيي الجورة والقصور الخاضعين لسيطرة قوات النظام، إثر استهدافهما من قبل تنظيم “داعش” بأكثر من 50 قذيفة هاون، على مدى عدة ساعات.

واستهدف الطيران الحربي صباح اليوم قرية الفرار التابعة لناحية الصور في الريف الشمالي لدير الزور بغارة جوية، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وجرح أربعة آخرين، اثنين منهم في حالة خطرة.

وارتفع عدد ضحايا مجزرة الطيران الروسي عصر أمس، والذي استهدف ناحية الصور بريف دير الزور الشمالي، إلى 35 مدنياً، أغلب الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد بسبب تفحم جثثهم، بحسب “فرات بوست”.

وقضى شاب ظهر أمس في مدينة دير الزور متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف الطيران الحربي لمدينة دير الزور، في حين أصيب عشرات المدنيين بجروح، جراء استهداف الطيران الروسي مركز تجمع حافلات نقل مدنيين بين أرياف المحافظة.

وكثف طيران التحالف خلال الأيام القليلة الماضية من استهداف مصافي النفط البدائية في الريف الشرقي والغربي لدير الزور، ومحيط مدينة البوكمال، كما استهدف سيارات دفع رباعي تابعة لتنظيم “داعش” على الشريط الحدودي العراقي.