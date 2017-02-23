أردوغان: ما يحدث في سوريا والعراق يؤثر على العالم كله

كلنا شركاء: ترك برس

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأزمات في سوريا والعراق تؤثر على العالم كله، داعيًا الدول الكبرى التي فشلت في امتحان سوريا والعراق إلى البحث عن حل متوازن لمشاكل المنطقة.

وذكر أردوغان في كلمة له خلال اجتماع مع المقاولين الأتراك في الخارج، بالعاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، أن الأزمات في سوريا والعراق ستنتهي ولن يظل تأثيرها متواصلًا.

وحول التعديلات الدستورية الجديدة، قال الرئيس التركي إن التعديلات الجديدة تسمح بمحاكمة الرئيس على أي جرم وليس فقط على الخيانة كما كان في السابق.

وجدد دعوته لكافة الأحزاب السياسية في البرلمان إلى التوحد والتصويت لصالح التعديلات الدستورية الهادفة إلى تعزيز مكانة تركيا ورفع مستوى الرخاء فيها.

ولفت إلى أن السلطة التشريعية ستواصل مهمتها في ظل النظام الرئاسي، وأن التعديلات الدستورية ستعمل على منع الخلافات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، مبينًا أن النظام البرلماني تسبب في وجود حكومات ضعيفة لكن النظام الرئاسي في تركيا سيضمن الاستقرار في البلاد.

وأضاف أردوغان أن المحاولات الخارجية التي لم تتمكن من ضرب تركيا بوساطة الانقلاب والإرهاب والفوضى، وأنها تسعى إلى ضربها من خلال القطاع الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة التركية ستفي بوعدها للشعب وتنقل تركيا إلى مصاف الدول المعاصرة والمتطورة.

من جهة ثانية، أكد أردوغان أنه لا توجد مشكلة جدية في الاقتصاد التركي، نافيا ما وصفه بالإشاعات حول هذا الموضوع، مبينا أن بلاده استطاعت مضاعفة حجم اقتصادها 3 مرات خلال 14 عاما الماضية.

وأشار إلى أن الدولة سوف تدعم المقاولين بشكل أكبر، داعيا “الجميع إلى العمل بكل عزم للوصول لأهداف التي عزمت تركيا على تحقيقها لعام 2023.