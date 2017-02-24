أقوى 10 اقتصادات في العالم بحلول 2050.. ثلاث مفاجآت

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تتضمن قائمة الاقتصادات العشرة الأقوى في العالم والتي يتوقع الوصول لها بحلول العام 2050 ثلاث مفاجآت مرعبة، وذلك بحسب تقرير صدر عن شركة اقتصادية متخصصة واطلعت “العربية.نت” على مضمونه، حيث يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن خارطة الاقتصاد العالمي ستكون قد تغيرت بالكامل خلال الثلاثين سنة المقبلة.

وخلصت شركة (PwC) المهنية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية إلى تحليل يرسم شكل الاقتصاد العالمي بعد 33 عاماً من اليوم، أي بحلول العام 2050، حيث ستكون مراكز القوى الاقتصادية في العالم تغيرت، فيما يتضمن التحليل الذي نشرت مضمونه جريدة “اندبندنت” البريطانية أيضاً ثلاث مفاجآت على الأقل تتعلق بالاقتصادات العشرة الأقوى في العالم.

أما المفاجآت الثلاث التي رصدتها “العربية.نت” في التقرير، فأولها أن الصين ستكون قد أزاحت الولايات المتحدة عن عرش الاقتصاد الأكبر في العالم، لكن أميركا لن تكون في المركز الثاني عالمياً، بل في المركز الثالث، حيث سيحل ثانياً بعد الصين، الهند التي لم يكن أحد يتوقع أن تتفوق على الاقتصاد الأميركي وبفارق كبير، بحسب توقعات المحللين.

أما المفاجأة الثانية فهي أن أكبر دولة إسلامية، وهي إندونيسيا، سوف تكون قد دخلت في قائمة الكبار عالمياً، حيث ستصبح صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2050.

والمفاجأة الثالثة في القائمة هي أن بريطانيا التي صوت مواطنوها العام الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، سوف تنحدر خلال الـ33 سنة المقبلة لتصبح في المركز العاشر عالمياً، بدلاً من موقعها الحالي كخامس أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء التقرير الاقتصادي تحت العنوان: “رؤية بعيدة: كيف سيتغير الاقتصاد العالمي بحلول العام 2050″، وفي التقرير تمكن المحللون الاقتصاديون من وضع أكبر 32 اقتصادا في العالم، وذلك بحسب حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل اقتصاد، ونسب النمو التي يحققها، وبالتالي الحجم المتوقع للاقتصاد بحلول العام 2050.

وفيما يلي الاقتصادات العشرة الأكبر في العالم بحلول العام 2050:

أولاً: الصين: سيبلغ حجم الاقتصاد الصيني في ذلك العام (58.499) تريليون دولار.

ثانياً: الهند: ويبلغ حجم الاقتصاد (44.128) تريليون دولار.

ثالثاً: الولايات المتحدة: (34.102) تريليون دولار.

رابعاً: إندونيسيا: (10.502) تريليون دولار.

خامساً: البرازيل: (7.540) تريليون دولار.

سادساً: روسيا: (7.131) تريليون دولار.

سابعاً: المكسيك: (6.863) تريليون دولار.

ثامناً: اليابان: (6.779) تريليون دولار.

تاسعاً: ألمانيا: (6.138) تريليون دولار.

عاشراً: بريطانيا: (5.369) تريليون دولار.