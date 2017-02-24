لينا هويان الحسن: وصولي لقائمة (زايد) القصيرة يشجعني على تكرار التجربة

كلنا شركاء: سماح عبد السلام- الأهرام

قالت الكاتبة السورية لينا هويان الحسن في تصريح لـ”بوابة الأهرام”: وصول روايتي “البحث عن الصقر غنام” للقائمة القصيرة لجائزة بأهمية جائزة الشيخ زايد يشجعني على تكرار التجربة.

وأضافت أن هاجس “الأفضل” يحرك كل البشر، وأن الأدب يبحث عن الأفضل دائما. مضيفة: يهمني أنني وصلت للقائمة القصيرة في أدب الطفل؛ كوني أكتب للمرة الأولى للفتيان والأطفال.

يذكر أن “البحث عن الصقر غنام” من إصدارات دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت 2015. حيث تدور القصة حول فتى “صباح”، في الرابعة عشرة من عمره، يقضي بعض الوقت في القرية مع جدته ويستمتع بالحياة فيها.

يفقد خال الطفل خالد الصقر غنام، الذي أطلقه للصيد، فلم يعد، ويعد العدة للبحث عنه في البادية. يصر الفتي على مرافقة خاله الذى فقد أثرَ صقره “غنّام”، يرافقهما كلب الصيد “سرحان”.

وفي اليوم الأوّل من الرحلة يضيع صباح عن خاله، فيجد نفسَه وحيدًا مع “سرحان”، وقربةِ ماءٍ، وبعض الطحين والسمن.

وتدوم مغامرةُ الضياع سبعةَ أيّام يواجه خلالها الفتى مخاطرَ كائناتِ الصحراء وعوالمها الغامضة، ويدون ملاحظاته حولها، وحول ما يعرفه عنها، ونعيش معه مغامرته في الصحراء حتى أحداث النهاية.

وقد أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العاشرة، اليوم الأربعاء، عن القائمة القصيرة لفرعي الآداب وأدب الطفل، وتشمل كل قائمة ثلاثة عناوين أجمع عليها المحكمون في اللجان المختصة للفروع الثلاثة.

تشمل القائمة القصيرة في فرع الآداب رواية “بخور عدني” للكاتب اليمني علي المقري، وهي رواية تستلهم التاريخ الاجتماعي والسياسي لمدينة عدن، حيث امتازت، دون غيرها، بالتسامح الديني والتعدد العرقي.

كما تضمنت القائمة الثلاثية رواية “ذئبة الحب والكتب” للكاتب العراقي محسن الرملي، وتتجلى أهمية الرواية في كونها تعالج ما يعانيه الإنسان العراقي في الشتات أو المنفى.

وشملت القائمة كذلك “ماوراء الكتابة: تجربتي مع الإبداع” للكاتب المصري إبراهيم عبد المجيد. حيث استعرض الكاتب حياته وعلاقاته، بعد تجربة طويلة في كتابة القصة القصيرة والرواية.

وفي أدب الطفل، شملت القائمة القصيرة ثلاثة أعمال هي “طائر الوروار” للكاتب اللبناني حسن عبد الله، و”البحث عن الصقر غنام” للكاتبة السورية لينا هويان الحسن، “عيد في إبريق” للكاتبة السعودية نوف العصيمي.

يُذكر أنّ “جائزة الشيخ زايد للكتاب” ستعلن عن القوائم القصيرة لجميع الفروع خلال الأيام المقبلة، على أن يليه إعلان الكتب الفائزة ودور النشر وشخصية العام الثقافية، بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.

علمًا أن حفلها السنوي سيقام على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب (27 أبريل- 3 مايو 2016) في مركز المعارض الدولي في أبوظبي.