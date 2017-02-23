مبادرة لتكريم عدد من المبدعين السوريين في مصر

كلنا شركاء: فارس الرفاعي- اقتصاد

أطلق ناشطون في مجال دعم السوريين في مصر مبادرة لتكريم عدد من اللاجئين المميزين ممن كانت لهم بصمات في الإبداع والنشاط الثقافي والتعليمي بهدف تشجيعهم على الاستمرارية والعطاء.

وشمل التكريم مؤخراً كلاً من المخرج السوري الشاب “هفال قاسو” الحاصل على جائزة المركز الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2016، والأديب الشاب “عبد السلام شلبي” عن مجمل أعماله الأدبية وبخاصة مجموعته الشعرية الأخيرة، “لا نص يجب أن يكتمل”، التي حققت المركز الرابع في المبيع خلال معرض الكتاب الأخير في القاهرة عام 2017، والروائي الشاب “أحمد حجازي” عن أول رواية مطبوعة له.

كما تم تكريم الحقوقي والمحامي المصري، “أشرف ميلاد”، عرفاناً له على ما قدمه للاجئين السوريين في مصر.

وقال الناشط والحقوقي “فراس حاج يحيى”، مدير التجمع الحقوقي، لـ”اقتصاد”، إن هذا التكريم يأتي استمراراً لمبادرة تكريم المبدعين السوريين في مصر وبالتعاون مع فريق شام التطوعي ممثلاً بالسيدة ميساء الشماع، وشمل التكريم -كما يقول محدثنا- عدداً من المبدعين الذين تركت أعمالهم أثراً كبيراً بين السوريين عامة وفي مصر خاصة، حيث عكسوا الوجه الحضاري المشرّف لشباب سوريا عبر أعمال فنية وأدبية رصدت أدبياً وفنياً ما مر فيه وطننا وشعبنا السوري من آلام خلال السنوات الست الماضية.

ولفت محدثنا إلى أن “هذه المبادرة ستستمر بشكل دائم بهدف تكريم وتحفيز المبدعين السوريين في مصر”، وسيقوم التجمع -بحسب محدثنا- بتنظيم دورة تصميم أزياء لمصمم سوري محترف ومعرض تشكيلي لرسامين سوريين. ويُعد التجمع لإطلاق ملتقى ثقافي مصري سوري مشترك ولعدة أنشطة أخرى سيعلن عنها في حينها.

ومن الشبان السوريين المكرمين في هذه المبادرة “عبد السلام شبلي”، 27 عاماً، وهو كاتب من حمص، خريج كلية إعلام بجامعة القاهرة، من أعماله الأدبية المطبوعة “أنوثة وطن” مجموعة شعرية 2014 –”قصائد كُتبت لها” مجموعة شعرية 2015 “لا نص يجب أن يكتمل” مجموعة شعرية 2017.

وأشار شبلي في تصريح لـ”اقتصاد” إلى أن “أفضل شيء يمكن أن يحصل عليه المرء في غربته هو التكريم من قبل أبناء بلده”.

وأضاف شبلي أن التكريم الذي أقيم له ولثلة من الشباب السوريين منحهم شعوراً رائعاً وجعلهم يشعرون-كما يقول- بأهمية انتمائهم لسوريا الحرة التي نحلم بها جميعاً، بعيداً عن المحسوبيات والاختيار القائم على مدى الموالاة للسلطة والقرب منها.

وأردف محدثنا أن “هذا التكريم هو بمثابة هوية أخرى جديدة لنا ككتاب سوريين شبان وهو تخفيف لوطأة البعد عن الوطن وضرورة التكريم فيه لمن يستحق”.

وختم شبلي أن شعور التكريم ببساطة أمام أبناء سوريا يختلف تماماً عن أي تكريم آخر، “وهو يمنح المكرم شعوراً بهويته أمام كل العالم الذي يحاول أن يجعلنا نفقد هذه الهوية أو نتماهى في الهويات الأخرى”.

ومن المُكرمين في المبادرة الشاب “أحمد محمد حجازي” 21 عاماً من مدينة التل بريف دمشق، وهو يدرس في كلية الطب البشري سنة ثانية بجامعة القاهرة، من أعماله “قطعنا ثلج في تموز”، وهو أول عمل مطبوع له ولديه رواية غير مطبوعة بعنوان “شظايا حب”.

وعبّر حجازي عن سعادته بهذا التكريم الذي جعله–كما يقول- يشعر بمدى التصاقه بالوطن الذي مضى سنوات وهو يسمع عنه دون أن يراه أو يعيش فيه-كما يقول- مضيفاً أن “النجاح بعيداً عن الوطن بحد ذاته غربة ولكن عندما نسمع كلمة شكر من أبناء الوطن مقابل شيء بسيط قدمناه فهذا بحد ذاته نجاح حقيقي ودليل على أن سوريا لن تضيع وستبقى في قلوبنا”.

وسبق أن كرّم التجمع الحقوقي كلاً من د.عامر المصطفى الذي نال درجة الدكتوراه في اللغويات والترجمة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة “حلوان”، وهي أول دكتوراه في اللغة الإنكليزية ينالها طالب سوري لاجئ في مصر، و”ميساء الشماع” وهي سيدة أعمال سورية ومتميزة في العمل الاجتماعي والنسائي ومديرة فريق شام التطوعي، والباحثة “سعاد محمد” المدربة الدولية في مجال التنمية البشرية والحاصلة على لقب أفضل مدربة تنمية بشرية عربية لعام 2016.