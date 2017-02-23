ترقيات لجنرالات روس على أدائهم المهني في سوريا

كلنا شركاء: روسيا اليوم

منح الرئيس فلاديمير بوتين الرتب العسكرية الجديدة لمجموعة من الجنرالات الذين لهم علاقة بالعملية العسكرية في سوريا، وكذلك للمشاركين في المفاوضات بين السوريين.

ونشرت المرسوم الرئاسي على موقع للكرملين الإلكتروني، وجاء في الوثيقة أنه تمت ترقية رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي ورئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية الفريق ميخائيل ميزينتسيف ومنحهما رتبة فريق أول.

تجدر الإشارة إلى أن الجنرال رودسكوي يلتقي بشكل دوري مع الصحفيين ويحدثهم بشأن الوضع في سوريا ونشاط الطيران الحربي الروسي ووحدات مكافحة الألغام الروسية في سوريا وتفاصيل نقل وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأما الجنرال ميزينتسيف فكان يشرف على تنظيم العمل بين المؤسسات والوزارات حول تنظيم نشاط القوات الروسية في سوريا.

ووفقا للمرسوم الرئاسي نال رتبة فريق قائد الطيران الحربي الروسي البعيد المدى سيرغي كوبيلاش ونائب رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ستانيسلاف حجيمحمدوف .

وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال كوبيلاش يتولى منصب قائد الطيران البعيد المدى الذي تقوم طائراته القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-22M3 وتو-95MS وتو-160 بقصف مواقع المسلحين في سوريا بشكل دوري.