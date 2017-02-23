ميشال سليمان: حسن نصر الله سقط عندما تدخل في سوريا

قال: “علاقتنا مع الخليج عامل أساسي في الصمود ضد “إسرائيل”

كلنا شركاء: صحيفة سبق الإلكترونية

استنكر الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، اليوم الأربعاء، تهجم أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله على السعودية والإمارات، مؤكداً أنه سقط عندما تدخل في سوريا بسلاحه وقدراته.

وطالب “سليمان” الدولة والحكومة الجديدة بأن “تتبنى لواء الدفاع عن علاقتنا الخارجية، كما تتبنى الرد على التهديدات العدوة للبنان، إسرائيلية كانت أم إرهابية”.

وقال وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية: “علاقتنا مع دول الخليج هي عامل أساسي في الصمود ضد إسرائيل ومواجهتها”.

وأضاف: “من مقومات هذا الصمود أبناؤنا بالخليج، الذين يعملون هناك، ولولا هؤلاء لما استطاع لبنان أن يصمد على مر عشرات السنين التي مر بها من الاضطرابات والاهتزازات”.

وأردف “سليمان” الذي كان أيضاً قائداً للجيش لمدة تسع سنوات تقريباً: “قتال حزب الله في سوريا لم يشرعه أي أحد، بل تم تشريع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الخلط أدى إلى سقوط معادلة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، عندما ذهب حزب الله إلى سوريا بسلاحه وقدراته، سقطت المعادلة”.