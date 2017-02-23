لواء (ثوار الرقة) يجتثّ فصيلاً أعلن ولاءه للنظام

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلن لواء ثوار الرقة المقاتل ضمن صفوف (قوات سوريا الديمقراطية) عن إنهائه تواجد “تجمع الشمال” في ريف الرقة الشمالي، على خلفية إعلان الأخير موالاته للنظام.

وقال ناطقٌ باسم اللواء في بيانٍ مصورٍ إنهم هاجموا جميع مقار ومنازل عناصر “التجمع” الذي يقاتل في صفوف “صقور الرقة” الموالية للنظام والمشاركة في معارك الرقة ضمن قوات “قسد”.

وأضاف القيادي الذي ظهر في الشريط إنهم اقتحموا المقر الذي يقوده قائد التجمع الموالي للنظام، ويدعى “أبو يامن المكو”، وتم تصوير الشريط المصور من ذات الغرفة التي أعلن فيها “المكو” تبعيته للنظام.

وأشار البيان إلى أن لواء ثوار الرقة هاجم مقار تجمع الشمال في قرى “خربة الفرس والفارس وخربة الجحشة” في ريف الرقة الشمالي، وأسروا 12 “شبيحاً” من أتباع “المكو”.

وأشار ناشطون في ريف الرقة إلى أن قائد التجمع “خليل المكو” رفع في وقت سابقٍ علم النظام في قرية “خربة الفرس”، الواقعة في ناحية عين عيسى على خلفية مصالحة واتفاق عقده مع قوات النظام في وقت سابق.