موالٍ لـ (حزب الله): فشلنا بصناعة (جيري ماهر) آخر في صفوفنا

حذيفة العبد: كلنا شركاء

قال الصحفي اللبناني قاسم ريا، الذي يعلن ولاءه لـ (حزب الله) إن حلقة الصحفي جيري ماهر مع الدكتور فيصل القاسم كانت ناجحة بامتياز، مبدياً أسفه على أن فريق الحزب السياسي لم ينجح بصناعة مثيلاً له.

وأضاف ريا في تدوينةٍ له على “فيسبوك” أمس الأربعاء، “عم يحكي ضدنا صح، بس نحنا مش كل الناس، في كتار (كثيرون) بيعتبروه عم يحكي بلسانهن، لي هني (الذين هم بالطرف الآخر).

وأضاف مثنياً على الصحفي المعارض للحزب “من الآخر، سواء كنت بتتفق معو أو لا.. ما فيك تنكر نجاحو بالشي اللي هو مقتنع فيه.. وما فيك تنكر فشل فريقك السياسي بصناعة جيري ماهر اخر ينطق باسمه”، وختم بالقول “برافو جيري مع إنك بتحكي ضد أفكاري بس ما فينا ننكر النجاح لما نشوفه”.

من جانبه، علّق (ماهر) الذي استضافه الاتجاه المعاكس مساء الثلاثاء، بالقول “لو كان كل من يؤمن بمشروع حزب الله بأخلاقك كنا بألف خير، نفتخر بك عزيزي قاسم والله يلعن الإسرائيلي”.

وفي معرض ردّ (ماهر) على متابعٍ انتقد تطرّقه لأمور شخصية تخصّ الطرف الآخر في الحلقة، قال “أنا رديت عليها بعد أن قالت عني أنني غير طبيعي أربع مرات متتالية وهذا غير أخلاقي”، في إشارةٍ إلى كلمته “خدودك مش أصليين” التي وجهها إلى (سندريلا مرهج)، التي مثلت الفريق الخصم في الحلقة.

“يعتمد جيري أسلوب الصدم”

وفي مقالةٍ كتبها الصحفي قاسم ريا، لموقع “ألترا” اللبناني، أسهب في الحديث عن النجاح المتميز الذي حظي فيه “ماهر”، وقال عنه إنه “اسم طموح لشاب اكتسب مكانته بالإكراه بين الأسماء اللامعة في الإعلام الحديث، ناشط، فاعل، ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الاعلام التقليدية، من صحف وفضائيات وقنوات محلية”.

وأضاف (ريا) سواءً كان الشخص يتفق مع آرائه وأفكاره السياسية، المتطرفة أحياناً، لا يمكن أن ينكر نجاحه في أداء وتحقيق أهدافه ومهامه التي اختارها، والمتوافقة مع خياراته السياسية والفكرية، يضع جيري خطاً أحمراً وهدفاً واحد، العدو الحقيقي هو إسرائيل، ولكل من ابتعد عن هذا الطريق، هناك جيري ماهر، هكذا يقول.

وواصل الصحفي المقرب من حزب الله قائلا: في عالم الإعلام والإعلان، الدعاية السلبية هي نفسها تلك الإيجابية، مع فارق السرعة في الانتشار، صدّق أو لا تصدق، الدعاية السلبية تنتشر بشكل أسرع، ومن هنا ربما يعتمد جيري أسلوب الصدم في طرح الأمور إعلامياً، فهو يتعمد الذهاب إلى أقصى اليسار إن كان معارضاً لشيء، والذهاب إلى أقصى اليمين إن كان مؤيداً له، مختاراً كلمات وعبارات رنانة لا يمكن تجاهلها، لا من الصديق، ولا من الطرف الآخر.