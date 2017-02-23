جنيف-4 ينطلق بمشاوراتٍ ثنائيةٍ

كلنا شركاء: رصد

أطلق المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، واستهل سلسلة مشاوراته الثنائية التمهيدية بلقاءٍ مع وفد حكومة النظام برئاسة بشار الجعفري.

وبعد اللقاء مع وفد النظام يخطط دي ميستورا للاجتماع مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت جنيف، ومن ثم مع منصة القاهرة بعدها بساعة واحدة.

ومن المتوقع أن يجتمع المشاركون في المفاوضات في الساعة الثالثة بعد الظهر في قاعة واحدة، حيث سيوجه إليهم دي ميستورا كلمة ترحيبية بحضور ممثلين عن المجموعة الدولية لدعم سوريا.

وكان دي ميستورا قد أعلن أن المفاوضات، وفق مقتضيات القرار رقم 2254، ستركز على مسائل تشكيل حكومة غير طائفية تتمتع بالثقة، وجدول إعداد مسودة الدستور الجديد، وإجراء انتخابات نزيهة وفق الدستور الجديد تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يحق له إقرار المسائل المتعلقة بدستوره الجديد.

واستطرد قائلا: “لا أتوقع تحقيق اختراق، مباشرة، في سياق هذه الجولة من المفاوضات، بل أتوقع إجراء مزيد من الجولات، ستتناول بشكل مفصل بقدر أكبر المسائل الضرورية للتسوية السياسية في سوريا”. وأصر دي ميستورا على ضرورة التخلي عن أي شروط مسبقة.