(درع الفرات) تعلن سيطرتها على مدينة الباب

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات (درع الفرات)، ظهر اليوم الخميس، فرض سيطرتها الكاملة على مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها.

وأصدرت غرفة العمليات بياناً أكّدت فيه سيطرتها على المدينة التي تعتبر أهم معاقل “داعش” في ريف حلب، مؤكدةً مقتل أكثر من 37 عنصراً من التنظيم خلال اشتباكاتٍ في المدينة.

وأوردت وكالة الأناضول التركية في خبرٍ عاجل ظهر اليوم سيطرة الجيش الحر والقوات المسلحة التركية على مدينة الباب شرقي حلب.

وأفاد ناشطون أن عناصر التنظيم انسحبوا من المدينة إلى بلدتي تادف وبزاغة المجاورتين.

وكان الجيش السوري الحر سيطر أمس على منطقة المربع الأمني القريبة من مركز المدينة بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”، كما سيطر على سكن الضباط والمحكمة الشرعية ومبنى الأوقاف وسط المدينة، وسط غارات جوية من الطيران التركي والروسي وقصفٍ مدفعيّ من الجيش الحر.