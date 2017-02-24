والي إسطنبول: أرسلنا ملفات تجنيس ألفي عائلة سورية إلى أنقرة

جاءت تصريحات شاهين هذه خلال لقائه مع عدد من الصحفيين في مبنى غرفة تجارة إسطنبول

كلنا شركاء: آدم دمير- الأناضول

أعلن والي مدينة إسطنبول واصب شاهين اليوم الخميس، إرسال ملفات ألفي عائلة سورية إلى وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، ضمن إطار منح الجنسية التركية لذوي الكفاءات من السوريين.

وجاءت تصريحات شاهين هذه خلال لقائه مع عدد من الصحفيين في مبنى غرفة تجارة إسطنبول، حيث صرّح بأنّ هذه الملفات يتم إعدادها بشكل روتيني، على اعتبار أنّ العمل في هذا الشأن، بدأ قبل فترة.

وصرّح شاهين أنّ قرابة 540 ألف سوري يتواجدون حالياً في مدينة إسطنبول، وأنّ تجنيس السوريين الأكفاء جاء بناءً على توصيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ومسؤولي الحكومة التركية.

وتابع شاهين قائلاً: “قمنا بتحضير ملفات ألفي عائلة سورية من ذوي الكفاءات وأرسلنا هذه الملفات إلى وزارة الداخلية”.

وأضاف: “فيما يتعلق بمسألة منحهم الجنسية، فهو شأن الوزارة نفسها، ومن غير الممكن منح السوريين الجنسية قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري في 16 أبريل المقبل”.