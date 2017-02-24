خبر غير سار لمن لديه حساب على الـ Gmail، غوغل تسجّل صوتك ومحادثاتك وتحتفظ بها..!!

كلنا شركاء: الإندبندنت- ترجمة ريما قداد- السوري الجديد

من الممكن أن تكون غوغل قد سجلت كل ما قلته فيما يخصها، كما أن باستطاعتك الاستماع إلى ذلك بنفسك. ذلك أن الشركة تقوم بتسجيل العديد من المحادثات التي يجريها الناس حول منتجاتها.

وتعمل هذه الميزة كطريقة للسماح للناس بالبحث عن طريق أصواتهم، ومن المفترض أن يتيح تخزين تلك التسجيلات لغوغل تطوير أدوات التعرف عن طريق الصوت، فضلاً عن النتائج التي تقدمها للناس.

إلا أنها وفرت لمستخدميها أيضاً طريقة سهلة للاستماع إلى التسجيلات وحذف جميع المعلومات التي قامت بجمعها. ويتم ذلك عن طريق صفحة خاصة تضم المعلومات الخاصة بك التي تمتلكها غوغل.

وتستطيع إيجاد الصفحة بالذهاب إلى صفحة تاريخ غوغل لتظهر لك قائمة طويلة من التسجيلات. وتمتلك الشركة صفحة صوتية خاصة وأخرى مخصصة للأنشطة على شبكة الانترنت تظهر لك أي تسجيل يخصك تحتفظ به غوغل في أي مكان على الشبكة.

وقُدِّمت هذه البوابة الالكترونية الجديدة في يونيو/ حزيران عام 2015، وظلت مفعلة حتى العام الماضي، ما يعني أنها الآن قد تكون مليئة بأمور متعددة قد قلتها يوماً، وكنت تعتقد أنها كانت سرية.

ومن الممكن لهذه التسجيلات أن تعمل كنوع من اليوميات، لتذكرك بالأماكن والأحوال المختلفة التي كنت فيها برفقة هاتفك الجوال. لكنها إضافة إلى ذلك تذكرك بكمية المعلومات التي جُمعت حولك وبمدى حساسية تلك المعلومات بالنسبة إليك.

إن كنت تملك هاتفاً ذكياً بنظام آندرويد، سترى معلومات أكثر؛ إذ تستطيع تفعيل ذلك في أي وقت بمجرد تلفظك بالعبارة التالية “حسنٌ. غوغل”. بيد أنه قد يكون هناك تسجيلات خاصة بك على أي جهاز فعلته باستخدام غوغل.

وفي تلك الصفحة، بإمكانك الاستماع إلى جميع التسجيلات. وتستطيع أيضاً أن ترى معلومات حول الطريقة التي تم تسجيل الصوت بواسطتها -سواءً كان ذلك عن طريق تطبيق غوغل أو غيره- بالإضافة إلى أي نسخة عما قلته إن كان غوغل قد حوّل التسجيل إلى نص بنجاح.

ولربما كان السبب الأكثر فائدة لزيارة الصفحة هو حذف كل شيء فيها، كما ترغب. ويكون ذلك إما عن طريق اختيار تسجيلات معينة أو حذف كل شيء دفعة واحدة.

وإن أردت حذف ملفات معينة، بإمكانك النقر على مربع الاختيار في يسار الصفحة ومن ثم الرجوع إلى أعلاها واختيار “حذف”. وللتخلص من جميع المعلومات، تستطيع الضغط على زر “المزيد” واختيار “خيارات الحذف” ومن ثم تنقر على “خيارات متقدمة”.

كما أن أسهل طريقة لوقف غوغل من تسجيل كل شيء يكون عن طريق إلغاء تفعيل المساعد الظاهري وعدم استخدام البحث الصوتي على الإطلاق. بيد أن ذلك الحل قد يتسبب في مشكلة مركزية في الخصوصية والبيانات المستخدمة اليوم؛ فإنك بقيامك بذلك ستلغي أحد أكثر المزايا أهمية بامتلاك هاتف “آندرويد” أو استخدام البحث عن طريق غوغل.