تقرير: 800 مليار دولار قيمة الإنفاق الدفاعي العربي في 5 سنوات

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بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للدول العربية أكثر من 800 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2010 و2015، ما يعادل متوسطاً سنوياً بـ133.33 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد العربي، الذي يقع مقره في أبوظبي.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، فإنه وفقاً لخبراء اقتصاديين في المنطقة، فإن “المخصصات للقطاع العسكري والدفاعي والأمني في الدول العربية تزيد عن خُمس إجمالي الإنفاق الجاري وأكثر من 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعد ’أعلى نسبة في العالم‘.”

وأظهر تقرير صندوق النقد العربي أن نسبة الإنفاق الدفاعي والأمني في العالم العربي بلغت نحو 21 في المائة من النفقات الجارية خلال تلك الفترة أي أن إجمالي هذا الإنفاق وصل إلى 803 مليارات دولار.

وأوضح خبراء أن الإنفاق الدفاعي في العالم العربي يشمل مشتريات السلاح ومخصصات رواتب العسكريين والشرطة وأجهزة الأمن والمنشآت العسكرية وصيانة المعدات الدفاعية، وفقاً للوكالة الرسمية.