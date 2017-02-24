تقرير: 800 مليار دولار قيمة الإنفاق الدفاعي العربي في 5 سنوات

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بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للدول العربية أكثر من 800 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2010 و2015، ما يعادل متوسطاً سنوياً بـ133.33 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد العربي، الذي يقع مقره في أبوظبي.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، فإنه وفقاً لخبراء اقتصاديين في المنطقة، فإن “المخصصات للقطاع العسكري والدفاعي والأمني في الدول العربية تزيد عن خُمس إجمالي الإنفاق الجاري وأكثر من 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعد ’أعلى نسبة في العالم‘.”
وأوضح خبراء أن الإنفاق الدفاعي في العالم العربي يشمل مشتريات السلاح ومخصصات رواتب العسكريين والشرطة وأجهزة الأمن والمنشآت العسكرية وصيانة المعدات الدفاعية، وفقاً للوكالة الرسمية.
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