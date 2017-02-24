إغلاق مدارس بالأردن.. بسبب القصف في سوريا

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، أغلقت مدارس المدينة كاملة حفاظا على حياة الطلاب، بعد اشتداد المعارك في الداخل السوري وبالقرب من الحدود،

ودب الرعب في صدور أبناء المدينة، نتيجة للقصف الشديد في منطقة المنشية في درعا السورية، الذي هزت أصواته منازلهم، واستمر طوال ليلة الأربعاء ونهار الخميس.

ولأن الرمثا تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود السورية، فإنها تعيش رعبا دائما جراء تساقط القذائف على بيوت السكان وفق مواطنين.

وكانت إحدى القذائف سقطت قبل أسبوع في حي يضم 4 مدارس ومديرية صحة ومركز صحي.