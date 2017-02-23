عبوة ناسفة تقتل أحد أقرباء غازي كنعان

غيث علي: كلنا شركاء

شيعت قرية “بحمرة” في منطقة القرداحة اليوم الخميس، الطبيب آصف كنعان، أحد أقرباء وزير الداخلية السابق غازي كنعان، حيث لقي مصرعه الأربعاء بعبوة ناسفة في ريف حلب، تسببت أيضاً بمقتل اثنين آخرين من عناصر النظام.

وأشارت مصادر موالية إلى أن عبوة ناسفة انفجرت الأربعاء بإحدى “سرافيس” خط (جبلة-حلب) في منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي، وتسببت بمقتل كلٍّ من عمار ابراهيم عيسى وفريد سنكري من عناصر ميليشيات النظام، إضافةً إلى الطبيب آصف كنعان وامرأه وطفلة مجهولتي الهوية.

وفي الوقت الذي لم يشر فيه متداولو خبر مقتل الطبيب المنحدر من القرداحة إلى أنه عسكري، نعاه بعض موالي النظام على أنه برتبة “ملازم شرف”، وتم تسليم جثته في المستشفى العسكري باللاذقية، ما يرجّح أنه متطوعٌ في الميليشيات الموالية.

ولم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها عن تفجير العبوة الناسفة على الطريق الذي يعتبر شريان قوات النظام الوحيد إلى مدينة حلب، إلا أنّ المنطقة قريبة من مواقع يسيطر عليها تنظيم “داعش”، واتهم موالو النظام التنظيم بالوقوف وراء العملية.