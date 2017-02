فتيان جدد في المدينة..أطفال سوريون يتعاونون للاندماج في بريطانيا

كلنا شركاء: المدن

تحضر قناة “CBBC” البريطانية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فيلماً وثائقياً يتناول قصة الطفل السوري عادل الذي قرر مساعدة الأطفال السوريين الآخرين اللاجئين في بريطانيا على الاندماج والاستقرار في المجتمع الجديد، رغم أن عمره لا يتجاوز 12 عاماً.

وأفادت صحيفة “إكسبرس” البريطانية بأن الفيلم المرتقب يحمل عنوان “New Boys in town”، ويحاول عادل الاستفادة من تجربته كلاجئ في بريطانيا منذ ثلاث سنوات، لمساعدة القادمين الجدد من الأطفال السوريين على تجاوز تحديات وصعوبات اللجوء والاندماج في مجتمعهم الجديد وإعطائهم إحساس الأمان في الوطن الجديد، علماً أنه يقيم في مدينة بريستول البريطانية.

وفي تصريحات لـ “إكسبرس” قال عادل أنه يريد أن يعرف العالم كله بأنه ليس من السهل أن يكون الإنسان لاجئاً، متذكراً كيف كان مخيفاً بالنسبة له أن يبدأ حياة جديدة في بريطانيا، وأن الذي ساعده كثيراً في تلك الفترة هو ترحيب الناس به ومساعدته على الاستقرار، وهو ما نقله إلى الأطفال الآخرين في تجربته الجديدة.

ويرصد الفيلم المرتقب عرضه في في الثالث عشر من شهر آذار/مارس القادم، قصص أطفال سوريين آخرين، مثل أحمد (12 عاماً) الذي يقوم عادل مع صديقه الكندي إيليجا (13 عاماً) على مساعدتهم في الاندماج والاستقرار في مجتمعهم الجديد. حيث يرصد الفيلم على هامشه كيف تغيرت حياة الأطفال السوريين بعد الصراع في سوريا.

ويضيف أحمد أنه كان يعاني خلال الأشهر الأولى له في بريطانيا، حيث كان يمضي معظم وقته في المنزل بسبب الصعوبة الكبيرة لإيجاد الأصدقاء كونه لا يتقن اللغة الأنكليزية، لكنه شعر بتفاؤل كبير بعد أن قام عادل وإيليجا باصطحابه لأول مرة في رحلة على الدراجة الهوائية للتعرف على المدينة.

ويقول تشيرل تايلور، أحد المسؤولين في “CBBC”: “نسعى لابراز حياة الأطفال ضمن قناتنا، وغالباً ما يتم تناول الأطفال اللاجئين في نشرات الأخبار كأرقام، لكن أكثر ما يهمنا هو أن نعرض للجمهور القضية من وجهة نظر الأطفال اللاجئين بحد ذاتهم”.

يذكر أن القناة البريطانية تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” لكنها متوجهة إلى فئات الجمهور من الأطفال بين 6 إلى 12 سنة. والإنتاج الجديد هو ثاني فيلم وثائقي لها حول الأطفال السوريين، بعد فيلمها الحاصل على جائزة “بافتا”: “My Life: The Boy On The Bicycle” الذي أنتجته العام 2015.