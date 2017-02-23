(داعش) يستعيد كافة المواقع التي خسرها في منطقة الدوة غرب تدمر

رشا دالاتي: كلنا شركاء

استعاد تنظيم “داعش” أمس الأربعاء 21 شباط/فبراير، كافة المواقع في منطقة الدوة الزراعية ومحيطها الشمالي والغربي، إلى الغرب من مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، والتي تقدمت إليها قوات النظام وميليشياته خلال اليومين الماضيين.

وأفادت تنسيقية مدينة تدمر، بأن عناصر التنظيم شنّوا عدة هجمات مباغتة وعنيفة على مزارع الطراف الشرقية والغربية، وبيضة غربية، وبيضة شرقية في محيط منطقة الدوّة الزراعية غرب تدمر، والتي انسحبوا منها قبل يومين إلى منطقة المقسم في مدخل منطقة الدوّة من جهة تدمر المدينة، واستطاعوا ظهر أمس من استعادة كافة تلك المواقع.

وأشارت إلى أن قوات النظام والميليشيات لم تتمركز أو تتحصن في المناطق والنقاط التي سيطروا عليها في منطقة الدوّة، بل اكتفوا بنصب المدافع الثقيلة والخفيفة في محيطها، في سبيل السيطرة النارية عليها، ومنع عناصر التنظيم من الاقتراب واستعادتها مجدداً.

وبرغم كل تلك التجهيزات من قبل عناصر النظام، شنّ عناصر تنظيم “داعش” عدة هجمات متقطعة على المنطقة، تمكنوا خلالها من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة الدوّة ومحيطها، وصولاً إلى أول نقطة اشتباك في مواجهة قوات النظام في منطقة “بيضة شرقية” إلى الشرق من مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي.

وتستمر الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين التنظيم من جهة، وقوات النظام وميليشياته من جهة أخرى، في محيط قرية بيضة شرقية وقرية التياس، وتترافق تلك الاشتباكات مع المساندة الجوية اليومية والكثيفة من الطيران الروسي، الذي يتابع عمليات النظام ويغطّيها بشكل مستمر في المنطقة.