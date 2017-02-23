جنيف4… (دي ميستورا) لوفد المعارضة: إن فشلت المفاوضات سيفعل بشار الأسد بإدلب ما فعله بحلب

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نقل المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تهديد بشار الأسد إلى المعارضة، وذلك في اجتماع جمعه اليوم الخميس مع نصر الحريري رئيس وفد المعارضة في جنيف.

وأفاد موقع “العربية نت” بأن دي مستورا قال خلال الاجتماع لنصر الحرير: “إن فشلت المفاوضات سيفعل الأسد بإدلب ما فعله بحلب”.

وكانت قد تأجلت الجلسة الافتتاحية في مفاوضات جنيف من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي (السابعة مساءً بتوقيت سوريا)، وذلك إثر بعض الخلافات حول تشكيلة وفد المعارضة السورية.

وأشارت “العربية نت” إلى أن الهيئة العليا رفضت أن يتمتع وفدا موسكو والقاهرة بصفة تفاوضية (ضمن وفد المعارضة السورية) في الجولة الرابعة من محادثات جنيف، مشيرةً إلى أن روسيا تضغط على دي ميستورا ليكون هناك ثلاثة وفود تفاوضية عن المعارضة.

وأضاف المصدر بأن الهيئة العليا لم تؤكد مشاركتها بالجلسة الافتتاحية بسبب خلافات حادة مع دي ميستورا.

وكان دي ميستورا التقى صباح الخميس وفدي المعارضة السورية والنظام كل على حدة، لمناقشة جدول الأعمال.

وقال دي ميستورا إن مصير الأسرى والمفقودين سيبحث في محادثات جنيف4. وأضاف في تصريح صحافي مختصر من جنيف، قبيل الاجتماعات التي ستعقد بعد الظهر، إن تلك المحادثات لا بد أن تناقش مصير المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسراً، سواء من قبل النظام السوري أو فصائل المعارضة.