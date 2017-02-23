بعد أيام.. العراق يبدأ إمداد مصر بحاجتها من النفط

وأكد أنه “من المنتظر وصول الشحنة الأولى إلى مصر المقدرة بمليون برميل شهريا مطلع الشهر المقبل”، وفق ما نقلت رويترز عن صحيفة الأهرام المصرية، الخميس.

وأضاف السفير أنه سيجري إنشاء “خزانات عملاقة لتخزين النفط العراقي لتأخذ مصر احتياجاتها من النفط ويصدر المتبقي إلى الأسواق العالمية”، في إطار مشروع لمد خطي أنابيب للنفط والغاز من حقول البصرة يمران عبر الأردن.

وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الحديدي قال في14 فبراير إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق على استيراد النفط الخام من العراق وتتطلع لإبرام صفقات مماثلة مع دول أخرى لتدبير إمدادات.

وتبحث مصر عن مصادر إضافية لاستيراد الخام بعدما أوقفت أرامكو السعودية شحنات المنتجات النفطية إلى مصر العام الماضي.

وتحولت مصر إلى السوق الفورية في الأشهر الماضية لتعويض النقص.