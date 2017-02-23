بعد أيام.. العراق يبدأ إمداد مصر بحاجتها من النفط

قال سفير العراق لدى القاهرة حبيب محمد هادي إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) انتهت من توقيع عقد إمداد مصر بالنفط، وأرسلته لوزارة البترول المصرية لإقراره.
وأضاف السفير أنه سيجري إنشاء “خزانات عملاقة لتخزين النفط العراقي لتأخذ مصر احتياجاتها من النفط ويصدر المتبقي إلى الأسواق العالمية”، في إطار مشروع لمد خطي أنابيب للنفط والغاز من حقول البصرة يمران عبر الأردن.
وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الحديدي قال في14 فبراير إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق على استيراد النفط الخام من العراق وتتطلع لإبرام صفقات مماثلة مع دول أخرى لتدبير إمدادات.
وتبحث مصر عن مصادر إضافية لاستيراد الخام بعدما أوقفت أرامكو السعودية شحنات المنتجات النفطية إلى مصر العام الماضي.
وتحولت مصر إلى السوق الفورية في الأشهر الماضية لتعويض النقص.
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