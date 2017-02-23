وفدا المعارضة والنظام وجهاً لوجه… انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (جنيف٤)

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انطلقت الجلسة الافتتاحية لمفاوضات (جنيف 4)، بمفاوضات مباشرة وجهاً لوجه بين المعارضة السورية والنظام، وقال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن الشعب السوري يريد مخرجا من “الكابوس الحالي”، مضيفا أن السوريين يستحقون مستقبلا يتناسب مع تطلعاتهم.

وأفاد موقع “الجزيرة نت” بأن الجلسة الافتتاحية للمفاوضات السورية بدأت بعد تأجيلها لساعات، وقد وافقت المعارضة على المشاركة فيها، وسط تشاؤم أممي بتحقيق اختراق بهذه الجولة الرابعة من المفاوضات.

وتتضمن بنود البيان التمسك بوحدة سوريا، وإقامة نظام يمثل كافة أطياف الشعب لا مكان فيه لـ “بشار الأسد” ورموز نظامه.

وكانت الجلسة الافتتاحية قد تم تأجيلها ثلاث ساعات لأسباب لم تعرف، ولكن رجح مراسل “الجزيرة” بأن يكون الخلاف على جدول أعمال هذه المفاوضات وراء تعثر بدئها.

وأجرى المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا صباح اليوم الخميس لقاءات بشكل منفرد مع وفدي النظام والمعارضة، وكذلك مع ممثلي “منصة القاهرة” وعلى نطاق ضيق.

ونقل المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تهديد بشار الأسد إلى المعارضة، وذلك في اجتماع جمعه اليوم الخميس مع نصر الحريري رئيس وفد المعارضة في جنيف.

وأفاد موقع “العربية نت” بأن دي مستورا قال خلال الاجتماع لنصر الحرير: “إن فشلت المفاوضات سيفعل الأسد بإدلب ما فعله بحلب”.