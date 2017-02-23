(لواء المظلومين) يهدد (دواعش) الضاحية الجنوبية بالقصاص

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

هددت مجموعة تطلق على نفسها (لواء المظلومين)، بالقصاص ممن أسمتهم “دواعش” الضاحية الجنوبية في لبنان والتي تعدّ المعقل الرئيس لميليشيا حزب الله اللبناني، متهمة إياهم بتحويل شباب الضاحية من “مجاهدين” إلى متعاطي مخدرات.

وأكد بيان لـ “لواء المظلومين”، قال موقع “لبنان الجديد” إنه انتشر صباح اليوم الخميس (23 شباط/فبراير)، في كل مناطق الضاحية الجنوبية، أنه بسبب غياب الدولة والتنظيمات المعنية عن أمن واستقرار المواطنين، قررت مجموعة من أهل الضاحية اتخاذ قرار بالدفاع عن الكرامات والمصالح والأموال في الضاحية المستضعفة، بحسب البيان.

وهدد لواء “المظلومين” من أسماهم “أصحاب الخوات والنفوس الضعيفة”، و”دواعش الضاحية المصطفين وراء العشائر الكريمة التي لا تمتون إليها بصلة”، بأنهم سيلقون أشد العقاب والقصاص.

وأشار إلى أنهم “من روع وأفزع أهلنا وأنزل الرعب في قلوب أطفالنا ونسائنا وشيوخنا”، “ونحن نعرفكم بالأسماء وسنكون لكم بالمرصاد بعد أن حولتم ضاحيتنا إلى جهنم، من شباب المجاهدين إلى شباب متعاطين للمخدرات على أنواعها”، وختم قائلا: “أليس الصبح بقريب”.