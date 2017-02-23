(تحرير الشام) تعلن إنهاء وجود (لواء الأقصى)

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام إنهاء وجود لواء الأقصى في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وأكدت استمرارها في ملاحقة خلاياه الأمنية في المنطقة.

وأفاد بيان لهيئة تحرير الشام، نشرته اليوم الخميس (23 شباط/فبراير) على قناتها في “تلغرام”، بأن (الهيئة) استأصلت في 13 شباط الجاري من أسمتهم “خوارج لواء الأقصى” في ريف حماة الشمالي، بعد أن استفحل إجرامهم وسفكهم للدماء المعصومة دون حجة أو بينة، بحسب البيان.

وأعلنت الهيئة في ختام بيانها انتهاء المعركة مع لواء الأقصى، وأكدت على استمرار ملاحقتها للخلايا الأمنية التابعة له، وأنها ستعمل على نشر مزيد من نقاط التفتيش والحواجز لتأمين الطرقات والمركبات حفاظاً على “السلامة العامة لجميع المسلمين.

وقال “شاهين الأحمد” مراسل “كلنا شركاء”، إن فرق الدفاع المدني استمرت لليوم الثاني على التوالي في انتشال الجثث التي خلفها لواء الأقصى في منطقة الخزانات قرب خان شيخون، وجنوب مدينة اللطامنة، بعد أن غادر المنطقة متوجهاً إلى مناطق سيطرة “داعش”، مشيراً إلى وصول عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 142 جثة، معظمها تعود لمقاتلين من الجيش الحر.

وأشار مراسلنا إلى حالة الغضب والاحتقان التي تسود أوساط الأهالي في المنطقة، بعد المجازر التي ارتكبها لواء الأقصى بالثوار قبل انسحابه من إدلب، مؤكداً أن هيئة تحرير الشام باشرت اعتقالات في ريف إدلب لعناصر متهمون بالانتماء للواء الأقصى.