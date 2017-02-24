عقب سيطرتها على (الباب)… (درع الفرات) تسيطر على قباسين وبزاعة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار مساء يوم الخميس (23 شباط/فبراير)، سيطرتها على بلدتي قباسين وبزاعة في ريف حلب الشرقي، بعد ساعات على سيطرتها على مدينة الباب، عقب معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”، قُتل خلالها العشرات من عناصر الأخير.

وأفادت غرفة عمليات حوار كلس، المشاركة في عملية (درع الفرات)، في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات الجيش السوري الحر سيطرت على بلدتي قباسين وبزاعة شمال شرق مدينة الباب، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

ويأتي تقدم الثوار عقب ساعات من سيطرتهم على مدينة الباب، أكبر معاقل التنظيم في ريف حلب الشرقي، وقتلهم لأكثر من 37 عنصراً للتنظيم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أنّ المدفعية التركية قصفت أمس الأربعاء 90 هدفاً لداعش، بينها ملاجئ ومواقع أسلحة، فيما نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي غارات على 14 هدفا، دمّرت خلالها 12 مبنىً كان التنظيم يستخدمها كملاجئ، إضافة إلى نفق وسيارة مفخخة، وتمكنت مقاتلات تابعة لقوات التحالف الدولي، من تحييد 11 عنصراً لداعش، ودمرت سيارة مفخخة.

وفي مجمل العمليات العسكرية البرية والجوية التي جرت أمس الأربعاء، تمّ تحييد 56 من عناصر “داعش”، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأناضول التركية.