عمدة سوري لبلدة أميركية يرفض قدوم المهاجرين

Posted on 2017/02/24Posted in: أخبار دولية

كلنا شركاء: سكاي نيوز عربية

قال عمدة سوري مهاجر إن بلدته الواقعة في ولاية نيوجيرسيي الأميركية لن تكون ملاذا للمهاجرين الذين يعيشون بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة.

وكتب مايكل غسالي عمدة مونتفيل على صفحته بموقع فيسبوك إن العمدة يتعين ألا يدافع عن تحدي القوانين الاتحادية، وانه لن يوقع أي أوامر تنفيذية يطلب من موظفي البلدة أن يفعلوا ذلك. 

ونقلت أسوشيتد برس عن العمدة الجمهوري، الذي خاض الانتخابات على منصبه مستقلا لصحيفة “ذا ريكورد” إنه يأمل ألا يساء فهم موقفه على أنه ضد التعددية.

وأعلنت إدارة ترامب الثلاثاء، أن أي مهاجر غير شرعي في البلاد يتهم أو يدان بأي جريمة او حتى يشتبه في ارتكابه جريمة، سيكون ترحليه أولوية بالنسبة لسلطات تطبيق قانون الهجرة.

يشار إلى أن غسالي أصبح مواطنا أميركيا في عام 1987 وهو متزوج من مهاجرة عراقية.






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