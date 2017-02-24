البابا: الإلحاد خير من النفاق

ونقلت رويترز عن البابا في تعليقات موجزة خلال عظته الصباحية الخاصة بمقر إقامته: “عار أن تقول شيئا وتفعل شيئا آخر. هذه حياة مزدوجة.”

ووفقا للنص الذي أذاعته محطة الفاتيكان قال البابا: “هناك من يقول إنني كاثوليكي ملتزم وأذهب إلى القداس دائما وأنتمي لهذه الجماعة أو تلك.”

وأضاف أن بعض هؤلاء الناس ينبغي أن يقول أيضا “إن حياتي ليست مسيحية وأنا لا أدفع رواتب ملائمة للموظفين العاملين لدي، وأنا أستغل الناس وأقوم بأعمال قذرة وأغسل الأموال (وأعيش) حياة مزدوجة.”

وتابع”كثير من الكاثوليكيين على هذه الشاكلة وهم يتسببون في العار.” وأضاف “كم مرة سمعنا فيها كلنا أناسا يقولون:إذا كان هذاالشخص كاثوليكيا فمن الأفضل أن يكون ملحدا”.