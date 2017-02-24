أحمد العسراوي لـ (كلنا شركاء): نسعى لأن يكون (جنيف4) مقدمة لحل سياسي

مضر الزعبي: كلنا شركاء

انتهت الخميس 23 شباط/فبراير الجلسة الافتتاحية لـ مفاوضات (جنيف)، وكلما بدأت مرحلة جديدة من المفاوضات ازداد النظام إجراماً هو وحلفاؤه، لذلك لم يعد يكترث معظم السوريين بالمفاوضات ولا يعلقون عليها أية آمال، بل على العكس، باتوا يخافون من ردة فعل النظام وحلفائه الإجرامية عقب المفاوضات، ولاسيما بعد التجارب المريرة التي جرت عقب مفاوضات (جنيف3) العام الماضي، حيث شن النظام وحلفاؤه حملة شرسة على ريف دمشق الغربي وأحياء مدينة حلب الشرقية، أفضت إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان المدنيين، وتدمير معظم البنى التحتية.

وللحديث أكثر عن مؤتمر جنيف 4، ووفد قوى المعارضة، بالإضافة للأطراف الممثلة بالوفد، والنتائج المرجوة من المؤتمر، ولا سيما في ظل تساؤل السوريين عن الجدوى من هكذا مؤتمرات، أجرت “كلنا شركاء” مع عضو الهيئة العليا للمفاوضات وعضو هيئة التنسيق المهندس “أحمد العسراوي” الحوار الآتي:

في البداية هل الوفد المفاوض من قبل أطراف المعارضة ممثل من مختلف القوى العاملة على الساحة السورية؟

الوفد المفاوض التي اختارته الهيئة العليا للمفاوضات يمثل المساحة الأوسع من الساحة السورية، وبالتأكيد هو لا يمثل كل السوريين، فتمثيل كل السوريين معجزة لا يمكن تحقيقها، لكن ضمن كل الظروف المحيطة بنا والضغوطات الدولية التي يتعرض لها السوريون، قررنا مشاركة كافة الأطياف التي تقول إنها معارضة، وبالتالي هناك وفد الهيئة العليا للمفاوضات التي ضم نصفه من ممثلي الفصائل المسلحة والنصف الآخر من السياسيين الممثلين بالهيئة العليا للمفاوضات.

وأضفنا إليهم اثنين، أحدهما من منصة (موسكو) والآخر من منصة (القاهرة)، لكن للأسف الشديد لم يتجاوبوا معنا، وبقية الأمور كما هي، ونحن نرغب بأن يكون هناك وفد موحد للمعارضة السورية يلتزم بالإطار التنفيذي التي حددته الهيئة العليا للمفاوضات، كمقدمة لإنتاج حل سياسي يخرج البلاد من الحالة التي هو فيها، ويؤدي إلى المشروع المنشود الذي تريده قوى المعارضة.

يتساءل المواطنون السوريون بماذا سيختلف جنيف 4 عن باقي المؤتمرات، وهل سيختلف شيء على الساحة الدولية؟

نحن نعمل أن يكون جنيف 4 مقدمة لإنتاج الحل السياسي، وبالتالي نحن جئنا إلى هنا لندخل العملية التفاوضية السياسية دون أن نضع عليها أية شروط، فقط الأمور التي نريدها هي أن يتم العمل على تنفيذ مخرجات بيان جنيف 1 التي صدرت بتاريخ 30/6/2012، ونعتمد على قرارات مجلس الأمن الدولي (2118 ـ 2254) وبقية البيانات الدولية التي تؤيد إنتاج حل سياسي يؤدي إلى التغيير الوطني الديمقراطي الشامل في سوريا، ولا يعمل على قضية الإصلاحات من هذا الطرف أو ذاك، أو تسويات والمساومات، إنما نحن نريد حلاً جذرياً لهذه القضية.

هل تتوقع أن يتم التوصل لنتائج تفضي إلى تثبيت وقف إطلاق نار حقيقي؟

قضية وقف إطلاق النار تفاوض قادة الفصائل المسلحة مع النظام في (الآستانة)، ونحن دعمنا موقفهم من أجل أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار على كامل المساحة السورية، لكن يبدو لنا أن الضامنين لم يستطيعوا أن يحققوا ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي المرحلة الأخيرة من (الآستانة) لم تكن مرضية بالقدر الأقل من مقبول، لكن سنبقى نعمل حتى يكون هناك وقف لإطلاق النار كمقدمة لأن يكون هناك اتفاقات سياسية.

ماذا عن تعدد منصات المعارضة وماهي الدلالات التي تقف خلف تعدد المنصات مؤخرا؟

ما يسمى بمنصات (القاهرة وموسكو) بالتأكيد هناك من يعمل على عدم إيجاد رؤية موحدة للمعارضة السورية، لذلك هم مصرون على وجود هذه المنصات إلى جانب وفد الهيئة العليا للمفاوضات، لكن نحن بذلنا جهودنا في الاجتماع الأخير للهيئة العليا للمفاوضات الذي انعقد منتصف الشهر الجاري في العاصمة السعودية (الرياض)، وقد حاولنا إشراك هذه المنصات بالوفد المفاوض، بالنتيجة نحن نعمل على أن يكون هناك وفد موحد أخيرا.

كان ملاحظاً خلال الفترة الماضية صدور مجموعة من البيانات عن هيئة التنسيق تعكس حالة من الشقاق في أوساط أعضاء الهيئة فما هو السبب؟

هيئة التنسيق الوطنية لم تتعرض لأية انشقاقات، لكن هناك آراء متباينة لبعض الأعضاء، لكن موقف هيئة التنسيق واضح، وهي ملتزمة بكل الاتفاقيات التي تمت مع كافة قوى المعارضة، ولم يؤثر ذلك في رأيها. البعض أراد أن يشوش هذه الحالة، لكنها تمر كما تمر الزوابع البسيطة، ولن تؤثر على مسير العمل الوطني، فالكل يعلم أن هيئة التنسيق الوطنية مكونة من عدة أحزاب معارضة للنظام منذ تأسيسها عام 1963 وحتى اليوم، وبالتالي لا أعتقد أن رؤية من هنا ورؤية من هناك قد تؤثر على الموقف الرسمي والسياسي لهيئة التنسيق الوطنية.