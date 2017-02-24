تحقيق استقصائي: لاجئون سوريون يبيعون أعضائهم البشرية

كشف تحقيق استقصائي لفريق من “القناة الأولى للتلفزيون الألماني” أن لاجئين سوريين يبيعون أعضائهم البشرية في تركيا من أجل العيش. وأفاد التقرير أن أغلب الزبائن هم أثرياء من الدول الغربية ومن السعودية.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

أفاد تحقيق استقصائي لفريق من “القناة الأولى للتلفزيون الألماني” (ARD) أن هناك تجارة غير قانونية بالأعضاء البشرية تروج في تركيا وأن “المتبرعين” هم من اللاجئين السوريين بشكل أساسي. وقد كشف التحقيق، الذي نشر قبل يومين (21 شباط/فبراير 2017)، أن الأعضاء المتبرع بها هي في الغالب الكلى وأجزاء من الكبد وأن المشترين هم أثرياء من الدول الغربية ومن السعودية.

وكشف التقرير النقاب عن أن عرض الأعضاء للبيع يتم عن طريق شبكة الانترنت والفيسبوك. وقد عرض أحد تجار الأعضاء البشرية على أحد العاملين على تقرير القناة الألمانية كلية بمبلغ 30 ألف يورو تشمل تكاليف العملية في أحد المشافي التركية. وقد زعم وسيط أن الكثير من عمليات نقل الأعضاء تُجرى بشكل غير قانوني في مدينة مَلَطْية في شرق الأناضول كما أدعى البعض الآخر أن بعض العمليات تجرى غالباً في بيوت خاصة، وليس في مشافي.

يشار إلى أن أنقرة تقول إنها استضافت نحو 2.7 مليون لاجئ سوري من بينهم 1.2 مليون طفل، وتفيد الأمم المتحدة أن تركيا تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث استضافة الأطفال اللاجئين.