انتشال جثث 142 شخصاً قتلهم (لواء الأقصى) قبل أن يغادر إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

انتشلت فرق الدفاع المدني اليوم وأمس جثث 142 شخصاً جلّهم من الثوار، من منطقة الخزانات جنوب شرق مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وجنوب مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، قتلهم لواء الأقصى قبل أن يغادر المنطقة متوجهاً إلى مناطق سيطرة تنظيم “داعش”.

وقال “شاهين الأحمد” مراسل “كلنا شركاء”، إن فرق الدفاع المدني استمرت لليوم الثاني على التوالي في انتشال الجثث التي خلفها لواء الأقصى في منطقة الخزانات قرب خان شيخون، ووصل عدد الجثث التي تم انتشالها 132 جثة، معظمها تعود لمقاتلين من الجيش الحر.

وأضاف بأنه تم توثيق أسماء 119 ضحية، في حين هناك 13 جثة مجهولة الهوية، كما تم انتشال 10 جثث وجدت في مقبرة جماعية جنوب مدينة اللطامنة، لا زالوا مجهولي الهوية.

وأوضح مراسلنا أن أغلب الجثث تعود إلى عناصر من الجيش الحر، وخاصة من جيش النصر، والقليل منا تعود لفيلق الشام وهيئة تحرير الشام، قضى قسم كبير منهم ذبحاً بأداة حادة.

وأشار مراسلنا إلى حالة الغضب والاحتقان التي تسود أوساط الأهالي في المنطقة، بعد المجازر التي ارتكبها لواء الأقصى بالثوار، مؤكداً أن هيئة تحرير الشام باشرت اعتقالات في ريف إدلب لعناصر كانوا ينتمون لجند الأقصى.