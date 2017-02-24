ماكين يزور شمالي سوريا سرًّا

في إطار جولة إقليمية شملت تركيا والسعودية الأسبوع الحالي.

كلنا شركاء: قاسم إيلري وأثير كاكان- الأناضول

أجرى السيناتور الأمريكي الجمهوري، جون ماكين، زيارة سرية إلى شمالي سوريا التقى خلالها بقوات بلاده العاملة في المنطقة، في إطار جولة إقليمية شملت تركيا والسعودية الأسبوع الحالي.

وقال متحدث باسم ماكين للأناضول، إن السيناتور اجتمع خلال الزيارة بالمسؤولين في القوات الأمريكية، التي تقدم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية في قتالها ضد تنظيم داعش شمالي سوريا.

وأضاف المتحدث أن ماكين زار شمال سوريا الأسبوع الجاري من أجل بحث العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، والعمليات المتعلقة بتحرير مدينة الرقة، مع القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.

وأكد على أهمية زيارة ماكين، ، التي لم يذكر يوم إجرائها بالتحديد، من أجل تقييم الوضع في سوريا والعراق.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت أمس الأربعاء عن زيارة ماكين إلى شمال سوريا، ولقائه بقادة منظمة “بي كا كا/ ب ي د” الإرهابية في مدينة عين العرب (كوباني).

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) فإن حوالي 500 عسكري أمريكي من القوات الخاصة يعملون في سوريا.