نتنياهو: الجولان لن تعود أبدا إلى سوريا

كلنا شركاء: وكالة سبوتنيك الروسية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ثورنبول، الخميس 23 فبراير/شباط، إن مرتفعات الجولان لن تعود لسوريا أبدا.

واعتبر نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي ثورنبول أن الأمور على أرض الواقع تثبت ذلك.

ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي عن نتنياهو قوله في إستراليا إن مرتفعات الجولان لن تعود أبدا إلى سوريا.

وكان نتنياهو قد قال للصحفيين، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية.

ولم يشر نتنياهو إلى رد الرئيس الأمريكي، ولكنه ذكر أنه (ترامب) لم يفاجأ بهذا الطلب، وفقا لـ”RT”.

وكانت إسرائيل قد احتلت مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي عام 1981 قرر الكنيست فرض القانون الإسرائيلي على الجولان، أي ضمها لإسرائيل.

كما لفت نتنياهو إلى ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، وأن تكون لإسرائيل المسؤولية الأمنية العليا على كل الأرض.

وأضاف “فيما عدا ذلك أريد أن يتمكن الفلسطينيون من حكم أنفسهم وأن تتوفر لهم كل الحريات ولكن ليس الحرية في تدمير إسرائيل”.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو كرر ما قاله الأسبوع الماضي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقوم نتنياهو، منذ الأربعاء 22 فبراير/شباط، بزيارة رسمية إلى استراليا يختتمها الجمعة.