جنيف 4… اجتماعاتٍ ثنائيةٍ صبيحة اليوم الثاني

كلنا شركاء: رصد

تعقد اليوم الجمعة في جنيف اجتماعات ثنائية بين المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفدي المعارضة السورية والنظام كل على حدة، لمناقشة الحل السياسي في سوريا، بحسب تصريحات المبعوث الأممي.

وأعلن دي ميستورا، مساء أمس الخميس، انطلاق المفاوضات السورية رسميا في جنيف، قائلا: “اتطلع إلى المناقشات الليلة وغدا وفي الأيام المقبلة”.

وستركز المباحثات صباح الجمعة على الآلية التي سيتم اتباعها خلال المفاوضات، خصوصا بعدما طلب وفد المعارضة الأساسي، الذي يضم ممثلين للهيئة العليا للمفاوضات والفصائل المعارضة، خوض مفاوضات مباشرة مع وفد حكومة النظام.

وأشارت “العربية نت” إلى أن كافة المعطيات لا تشي بانفراجة قريبة في الملف السوري، لا سيما في ظل “عقدة العقد” بين النظام والمعارضة وهي مسألة الانتقال السياسي. ولعل هذا ما دفع دي ميستورا في الجلسة الافتتاحية للجولة الرابعة من محادثات جنيف حول سوريا، إلى التأكيد على أن “المهمة مضنية”.

لكنه في الوقت عينه شدد على أن جدول أعمال جنيف4 يرتكز إلى قرار مجلس الأمن 2245 الذي يحدد جدول أعمال واضحاً يشمل الدستور والانتخابات وحكما يتسم بالشفافية والخضوع للمحاسبة، وهي النقطة التي تتمسك بها المعارضة لاعتبارها مدخلاً، للانتقال السياسي في سوريا، بينما يراها النظام “أضغاث أحلام”.