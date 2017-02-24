نضال السبع يكشف أسباب عزل (دي ميستورا).. وإسناد مهامه لهذه السيدة

كلنا شركاء: القاهرة

كشف السياسي اللبناني نضال السبع عن أن أخر مهام المبعوث الاممي إلى سوريا دي ميستورا هي جنيف 4 وسيتم عزله من منصبه.

وقال السبع في تصريحات خاصة لـ”بوابة القاهرة” إن جنيف 4 هي أخر مهام دي ميستورا، لأنه لم يدرك عواقب ازعاج موسكو، فدفع الثمن بعزله، مضيفا أن سيغريد كاغ رئيسة البعثة الدولية لتدمير الكيماوي السوري، ومنسقة الأمم المتحدة فى لبنان وزوجة انيس القاق سفير فلسطين السابق فى سويسرا تحزم حقائبها بهذه الأثناء استعدادا لتسلم مهامها.

وعن أسباب الغضب الروسي من ميستورا قال المحلل السياسي إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد انتقد ميستورا خلال لقائه الأخير مع المعارضة السورية فى موسكو، مشيرا إلى ميستورا لا ينسق مع الجانب الروسي كما يجب، وحاول تأخير عقد جنيف 4 قدر المستطاع حتى يستشف موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، كما انه تجاهل دعوة عدد من المعارضين المقربين من موسكو.

وأشار السبع إلى أن ميستورا تعمد تأخير انعقاد جنيف، الذي كان من المفترض انعقاده في 8 فبراير، ونقله إلى 20 فبراير ثم إلى 23 فبراير.

ويرى السبع أن الغضب الروسي من ميستورا بسبب عدم تنسيقه مع موسكو بشكل جيد وينفرد بالدعوات إلى جنيف دون أخذ رأي موسكو ووجهة نظرها.